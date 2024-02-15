الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم بالاتجار في الهيروين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 أكتوبر 2023 عندما ألقى القبض على "طه م م ا"، عاطل، بتهمة إحراز مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد أحمد الفرماوي، نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، أنه بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة وبتفتيشه عثر معه على 5 قطع لجوهر الهيروين المخدر، و181 لفافة لذات المخدر، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والميزان الحساس لوزنها، والهاتف للاتصال بالعملاء.

وثبت معمليًا أن المطبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت على الميزان الحساس 183 كيلو جراما.

بورسعيد جنايات هيروين محكمة سجن

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