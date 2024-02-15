محافظ بورسعيد: إزالة 10حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، و ذلك في إطار تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحه 50 فدان.

وذلك بقيادة واللواء ابراهيم حامد مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة و مديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والادارة العامة لصرف بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، والتي تشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة للمرة الأولى من نوعها، فإنه يجرى العمل في رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنطقة “السيدة خديجة” بالضواحي، بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة وفقا لخطه زمنيه محدده، لرفع كفاءة منظومة الطرق وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

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