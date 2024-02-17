محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية البحرية، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في عدة مجالات، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وتم خلال اللقاء عرض فيلمين تسجيليين حول إنجازات محافظة بورسعيد خلال الأعوام السابقة، وعكست خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرًا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل والتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والأكاديمية البحرية. وخلال كلمته، قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ أكبر المشروعات القومية التي جعلت بورسعيد في مصاف المدن النموذجية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت، في الفترة الأخيرة، نقلة نوعية كبيرة في مجالات الصناعة والصحة والتحول الرقمي والزراعة والبنية التحتية وغيرها، فضلًا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال أكبر الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وخلال اللقاء رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الأكاديمية البحرية، ويأتي تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعرضًا مع وفد الأكاديمية عددًا من جوانب وآليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة.

ومن جانبه، أشاد "رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" بجهود محافظ بورسعيد في تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، فضلًا عن التعاون الدائم والمثمر بين محافظة بورسعيد وفرع الأكاديمية ببورسعيد، معربًا عن بالغ تقديره لحرص محافظ بورسعيد على مد جسور الصلة والتعاون مع الأكاديمية البحرية في العديد من المجالات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث