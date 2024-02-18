الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية

إزالة حالات تعدٍ
إزالة حالات تعدٍ لمزارع سمكية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب  حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة ٩ حالات تعدٍ لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحة ٤٥ فدانا.

محافظ بورسعيد: إزالة 9 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحة ٤٥ فدانًا 

جاء ذلك بقيادة اللواء ابراهيم حامد، مساعد مدير الأمن، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
إزالة حالات تعدي لمزارع سمكية
بورسعيد القيادة السياسية الغضبان حمالات إزالة

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