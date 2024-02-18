الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد غدًا (صور)

تخفيضات تصل إلى 25..

تفقد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض "أهلا رمضان" المقرر مساء غدا الاثنين في بازار بورسعيد الجديد أمام سوق الأسماك بشارع النصر، لتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع المختلفة بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأطلع رئيس الغرفة على أقسام المعرض المختلفة المقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة مثل: الأرز، والزيت، السكر، البقوليات، المكرونة، المعلبات، منتجات ألبان، المخللات، حلوى رمضان، العصائر، اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، البخور، وفوانيس وزينة رمضان، والياميش، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى جميع المحلات المتواجدة في البازار.

وأكد رئيس الغرفة، خلال حديثه مع العارضين المشاركين بالمعرض، على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح ومُعلن للجميع مع توضيح سعر السلعة قبل وبعد التخفيض، فضلا عن الحفاظ على الجودة العالية للسلع وتوفيرها بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، لافتا أن الغرفة شكلت غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته، وسيجرى وضع أرقام غرفة العمليات بشكل واضح في جميع الأقسام لضمان التحرك السريع إلى المواطن داخل المعرض للاستجابة لأي شكوى والتعامل السريع معها أو الرد على أي استفسار أو تلقي المقترحات، كما ستتابع غرفة العمليات بشكل مستمر أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية.

وجدد رئيس الغرفة الشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لموافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد، بالإضافة إلى تعاون المحافظ المثمر وتوفير سيادته كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة المعرض بالشكل الذي يليق بالمحافظة ومظهرها الحضاري.

وكانت الغرفة التجارية ببورسعيد أعلنت عن تحملها تكاليف إقامة المعرض من تجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات، مقابل تقديم العارضين تخفيضات على أسعار السلع المختلفة داخل المعرض بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق خارجه، في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة تجاه أبناء مدينة بورسعيد الباسلة.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

IMG-20240218-WA0116

IMG-20240218-WA0115

IMG-20240218-WA0114

IMG-20240218-WA0113

IMG-20240218-WA0111

IMG-20240218-WA0112

IMG-20240218-WA0108