على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحضور أهالى بورسعيد (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" في بازار بورسعيد الجديد.

ويُقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من سلع غذائية وغيرها بأسعار التكلفة وبتخفيضات تصل إلى 25%.

حضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والآلاف من أبناء بورسعيد.

معرض “أهلًا رمضان” ببورسعيد

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المعرض، للاطمئنان على وجود تخفيضات حقيقية بأسعار السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، مُطالبا التجار بضرورة الالتزام بالتخفيضات وطرح عروض يومية طوال فترة إقامة المعرض.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الغرفة التجارية، ومجلس إدارتها برئاسة محمد سعده، لظهور المعرض بهذا الشكل الحضاري المُشرف والحرص على مشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة لضمان وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار.

من جانبه، وجه محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد، على استجابته لمطلب الغرفة بإقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد.

وأكد “سعده” أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت تكاليف إقامة معرض "أهلًا رمضان" أسوة بالسنوات الماضية مقابل تقديم العارضين المشاركين تخفيضات بنسب أكبر على الأسعار، في ضوء المساهمة المجتمعية للغرفة في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

ونُظم على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان احتفالية على أنغام آلة "السمسمية" الشعبية الشهيرة تفاعل معها زوار المعرض، في ظل أجواء احتفالية بين الحضور وإشادة بتنظيم المعرض وأسعار وجودة السلع.

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