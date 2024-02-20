الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على معرض "أهلًا رمضان" فى بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد معرض "أهلًا رمضان" في محافظة بورسعيد، توافد آلاف المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بثاني أيام المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالبازارالجديد، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الشهر الكريم بكميات تلبي احتياجاتهم وجودة عالية وأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق.

 

الأرز 25 والسكر 27 جنيهًا.. توافد الآلاف على معرض أهلًا رمضان ببورسعيد 

وشهدت أسعار السلع بثاني أيام المعرض انخفاضًا ملحوظًا أشاد به زوار المعرض، حيث بلغ سعر كيلو الأرز 25 جنيهًا، والسكر27 جنيهًا، وزجاجة زيت لتر 70 جنيهًا، كيس مكرونة 9.5 جنيه، علبة جبنة 7 جنيهات، علبة صلصة 300 جرام 14 جنيهًا، كيس دقيق كيلو 31.5 جنيه، صدور دجاج 450 جرامًا 57 جنيهًا، كيلو بلح يبدأ من 15 جنيهًا.


من جانبه، شدد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، على أعضاء غرفة العمليات التي شكلتها الغرفة داخل معرض "أهلًا رمضان" بالمرور بشكل مكثف على مدار اليوم على كافة الأقسام، لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية، والاستفسار من المواطنين عن آرائهم ومقترحاتهم، والحل الفوري لأي مشاكل قد تواجههم.


كما وجه رئيس الغرفة بالتيسير على كبار السن والمرضى ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من أقسام المعرض المختلفة.
ويقام معرض "أهلًا رمضان" على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسمًا للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، بجانب مشاركة جميع المحالّ المتواجدة في البازار بطرح تخفيضات وعروض يوميًا.


وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، قد افتتحا مساء أمس، معرض "أهلًا رمضان" الذي تقيمه الغرفة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة والآلاف من أبناء بورسعيد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد اهلا رمضان سلع تخفيضات معارض

الأكثر قراءة

عاجل.. توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟