محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور حازم شوشة مدير مستشفى السلام.

وتابع محافظ بورسعيد، سير وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة داخل مبنى الجناح البحرى بالمستشفى، بعدما شهده من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما التقى محافظ بورسعيد، بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى، وحرص على التعرف علي مستوى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بمستوي الرعاية الطبية والخدمية المقدمة وبمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لإحداث تغيير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المواطن.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ممثلي شركة « البحر الأحمر» العالمية للاستثمار السياحي، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد، في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، ومهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد، والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعما لمجالات عمل الشركة وتطورها وإنجازاتها، عقبه استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بغرب بورسعيد، حيث قدمت مهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني جوانب مقترح مشروع التعاون والمراحل التي سيشملها.

وتطرق محافظ بورسعيد، للحديث عن ما تشمله جنوب وغرب بورسعيد من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية، فضلا عن موقع بورسعيد المتميز والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط بما يعظم من الفرص الاستثمارية ببورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد، ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها واستعرض المحافظ ايضا ما شهدته بحيرة المنزلة من أعمال تطوير وتنمية والمشروعات السياحية والاستثمارية المقترحة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو، وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية، وتطرق المحافظ للحديث عن الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وحصل على المركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، مؤكدا على أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة،

ومن جانبهم، وجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، كما أشادو بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد والتي جعلت بورسعيد منطقة جذب للاستثمارات العالمية.

محافظ بورسعيد خلال جولته

محافظ بورسعيد خلال جولته

محافظ بورسعيد خلال جولته