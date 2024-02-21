الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال جولته

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور حازم شوشة مدير مستشفى السلام.  

وتابع محافظ بورسعيد، سير وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة داخل مبنى الجناح البحرى بالمستشفى، بعدما شهده من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما التقى محافظ بورسعيد، بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى، وحرص على التعرف علي مستوى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بمستوي الرعاية الطبية والخدمية المقدمة وبمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لإحداث تغيير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المواطن.

 

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ممثلي شركة « البحر الأحمر» العالمية للاستثمار السياحي، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد،  في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد للمحافظة،  واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد،  ومهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد،  والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعما لمجالات عمل الشركة وتطورها وإنجازاتها، عقبه استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بغرب بورسعيد، حيث قدمت مهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني جوانب مقترح مشروع التعاون والمراحل التي سيشملها.

وتطرق محافظ بورسعيد، للحديث عن ما تشمله جنوب وغرب بورسعيد من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية،  فضلا عن موقع بورسعيد المتميز والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط  بما يعظم من الفرص الاستثمارية ببورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد،  ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها واستعرض المحافظ ايضا ما شهدته بحيرة المنزلة من أعمال تطوير وتنمية والمشروعات السياحية والاستثمارية المقترحة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات،  وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو،  وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية، وتطرق المحافظ للحديث عن الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،  وحصل على المركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، مؤكدا على أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون،  بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة،

ومن جانبهم، وجه أعضاء الوفد  الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة  والمستثمرين، كما أشادو بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد والتي جعلت بورسعيد منطقة جذب للاستثمارات العالمية.

محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
محافظ بورسعيد خلال جولته
بورسعيد انتظام خدمات مستشفيات الجناح البحري مستشفى السلام

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال رمضان (صور)

دكتور تصليح النظارات.. ورث مهنته من والده ويحلم بجيل جديد يرث المهنة ببورسعيد

إقبال كبير على معرض "أهلًا رمضان" فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يكرم الطالب الأول ضمن أوائل كليات التربية الرياضية

محافظ بورسعيد يكرم المشاركين في تنظيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم

على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحضور أهالى بورسعيد (صور)

"فانوس بطول 10 متر".. قصة "أبو أنس" أشهر صنايعية الفوانيس في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ الخميس

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية