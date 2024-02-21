شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية، مهرجان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر، المقام تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكنيسة أبي سيفين بحي الزهور، بحضور الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وقيادات الكنيسة والأستاذ وليد الدعدع رئيس حي الزهور و٢٥٠ من قيادات الكنسية من مختلف محافظات الجمهورية.

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية

و خلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد بجميع الحضور، متناولاً الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، والمعالم التاريخية والأثرية، مؤكدًا أن بورسعيد منذ التاريخ تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة، والتي تؤكد روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها علي أرض بورسعيد والتي تؤكد أن المصريين نسيج واحد.

وأشار محافظ بورسعيد - خلال اللقاء - إلى دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدًا أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي جميع التحديات وإنجاز التنمية المنشودة.

شهد اللقاء عرض فيلمين تسجيليين حول أنجازات محافظة بورسعيد وتاريخ بورسعيد الديني، والتي عكست خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، التي جعلت بورسعيد في مصاف المدن النموذجية.

كما شهد اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بتصفيات المهرجان لهذا العام ٢٠٢٤ الذي يحمل شعار "الرب نوري وخلاصي"، ويعتبر مهرجان الكرازة المرقسية هو مهرجان مسيحي سنوي يقام في مصر، وينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث