الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مقارئ وأنشطة دعوية.. وكيل "أوقاف بورسعيد" يستعرض استعدادات استقبال شهر رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا بالأئمة ومدير الدعوة ومديرى الإدارات والمفتشين، لمناقشة استعدادات المديرية للشهر الكريم، وأكد ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن التوسع في الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك.

وكيل "أوقاف بورسعيد" يجتمع بـالأئمة لمناقشة استعدادات شهر رمضان

وأعلن عواد أنه تقرر تنفيذ عدد من المقارئ القرآنية في المواعيد التالية: يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد المقرأة النموذجية، ويوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء لجميع الأئمة غير المسجلين أعضاء مقارئ، ويوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد مقرأة الأعضاء، ويوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع مقرأة الجمهور، وبرنامج لختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، أن الأنشطة الدعوية تتمثل في: الخطب والدروس والقوافل ومجالس الإقراء القائمة، ويوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، ويوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل، ويوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بجانب إقامة أسبوع الدعوة بجميع المساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء عقب صلاة العشاء للأئمة المتميزين.


شهر رمضان الكريم
أشار الشيخ جمال عواد، أن هناك تعليمات مباشرة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومتابعة وتنسيق من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك للتوسع في المقارئ والأنشطة الدعوية، وعمل فاعليات بالمساجد الكبري طوال الشهر، بما يجعل المواطنون يشعرون بروحانيات شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن كافة العاملين بأوقاف بورسعيد جاهزون لهذا الشهر الكريم.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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