وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال إنشاء استاد نادى المصرى

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد نادي المصري الجديد، الذي يتم إنشاؤه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

واطلع وزير الشباب والرياضة على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، واستمع لشرح كامل حول مراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى أنه سيكون صرحًا رياضيًا متميزًا يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معربًا عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكدًا دعمه الكامل هذا المشروع حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهه بإنشاء الاستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ضمن حزمة المشروعات الكبري التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في محافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية ونادي المصري، الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد، مطالبًا بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا المشروع في أفضل صورة.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الزيارة لمحافظة بورسعيد بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري الجديد، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية لهذا المشروع خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أنه يسعى جاهدًا لمتابعة تحقيق حلم كل بورسعيدي، وانتهاء تنفيذ الاستاد الجديد وافتتاحه وبدء الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري في اللعب بمحافظته مرة أخرى بعد غياب 12 عاما.

ويضم مشروع استاد نادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الإلكترونية، و4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

رافق وزير الشباب والرياضة كل من النائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وعبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ومجلس إدارة النادي المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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