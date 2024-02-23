الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، مشيدًا بتوافد وحرص المهندسين للإدلاء بأصواتهم، وبدورهم الرائد فى عجلة التنمية والبناء بالمحافظة.

حيث توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، على لجان الانتخابات بمقر النقابة بشارع عرابي بـ محافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود، نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عبدالواحد، رئيس لجنة الانتخابات، وهيمنة اللجنة القضائية المشرفة على الناخبين.

وكلفت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، وتشرف على 5 لجان داخل مقر النقابة، برئاسة المستشار إسماعيل حواس، رئيس اللجنة العامة، وكل من المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد نورالدين، والمستشار محمد حجازي، والمستشار أحمد جندي.

وأعلن رئيس اللجنة أن التنافس على 7 مقاعد، مقعدان لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدان لشعبة الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني، من إجمالي 19 مرشحًا بمحافظة بورسعيد، 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندسين ميكانيكا، من إجمالي 11500 من أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد.

 

كانت أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى محافظات الجمهورية، قوائم المرشحين للانتخابات، والتى تضمنت 1008 مرشحين، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين
انتخابات المهندسين إجراء انتخابات التجديد النصفي نقابة نقابة المهندسين

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