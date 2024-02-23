بدء فرز صناديق انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين في بورسعيد

بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، أعمال فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة المهندس أحمد عبد الواحد، إغلاق باب التصويت وبدء أعمال الفرز، بعد إدلاء 1071 مهندس في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، من إجمالي 11500 ممن لهم حق الادلاء باصواتهم.

وبدأت اللجنة القضائية في فرز الأصوات وفتح صناديق 5 لجان، برئاسة المستشار إسماعيل حواس، وكلا من والمستشار محمد نور الدين،المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

وتضمنت قوائم المرشحين للانتخاب كلًا من المهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط، ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.

ويتنافس كلا من المهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن، المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.

كما يتنافس كلا من، المهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر أحمد البدري، بـ إجمالي 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى.

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