الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء فرز صناديق انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، أعمال فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة المهندس أحمد عبد الواحد، إغلاق باب التصويت وبدء أعمال الفرز، بعد إدلاء 1071 مهندس في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، من إجمالي 11500 ممن لهم حق الادلاء باصواتهم.
وبدأت اللجنة القضائية في فرز الأصوات وفتح صناديق 5 لجان، برئاسة المستشار إسماعيل حواس، وكلا من والمستشار محمد نور الدين،المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

وتضمنت قوائم المرشحين للانتخاب كلًا من المهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط، ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.
ويتنافس كلا من المهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن، المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.
كما يتنافس كلا من، المهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر أحمد البدري، بـ إجمالي 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى.

IMG-20240223-WA0142
IMG-20240223-WA0142
IMG-20240223-WA0209
IMG-20240223-WA0209
IMG-20240223-WA0207
IMG-20240223-WA0207
IMG-20240223-WA0205
IMG-20240223-WA0205
IMG-20240223-WA0137
IMG-20240223-WA0137
IMG-20240223-WA0139
IMG-20240223-WA0139
IMG-20240223-WA0135
IMG-20240223-WA0135
IMG-20240223-WA0133
IMG-20240223-WA0133
IMG-20240223-WA0200
IMG-20240223-WA0200
IMG-20240223-WA0131
IMG-20240223-WA0131
IMG-20240223-WA0199
IMG-20240223-WA0199
IMG-20240223-WA0197
IMG-20240223-WA0197
IMG-20240223-WA0198
IMG-20240223-WA0198
انتانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية ترشح 634 مرشح ا للمنافسة على 175 مقعد ا لعضوية بورسعيد نقابة المهندسين

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة