قبل رمضان..الهلال الأحمر ببورسعيد يطلق 9 شاحنات مساعدات لأهالي غزة

واصل فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، نقل المساعدات لأهالي قطاع غزة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال قافلة مكونة من 9 شاحنات كبرى من أهالي بورسعيد وبالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لأهالي غزة، داعين الله أن يفرج كربهم في تلك الأجواء الصعبة.

وأعلنت "الهلال الأحمر" ببورسعيد، عن إعداد قافلة مكونة من 9 شاحنات مساعدة لأهالي غزة مكونة من مياه معدنية، وتمور، وعسل، وطعام يصلح للسحور، ووجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وقام شباب متطوعو الهلال الأحمر المصري طوال اليوم، بالفرز والتعبئة ووضع ملصقات تحتوي على بيان محتوى كل كرتونة، وجمعها وتحميلها في الشاحنة استعدادًا للانطلاق إلى غزة.

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

وقال المهندس محمد صبحي، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالهلال الأحمر بمحافظة بورسعيد، إن القافلة جاءت بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية وتتكون من 9 شاحنات كبيرة "تريلا" بها مساعدات خاصة بشهر رمضان المبارك حيث تحتوي على أطعمة تصلح للإفطار والسحور وأيضًا التمور.

وأوضح عصام الهندي، رئيس الهلال الأحمر ببورسعيد، أنه فور اندلاع الحرب في غزة، تحركت جمعية الهلال الأحمر المصري مركزيًا من خلال 27 فرعًا، منها فرع بورسعيد، حيث جُمعت التبرعات والمساعدات نزولًا على رغبة المتطوعين، وعددهم أكبر من 300 ألف على مستوى المحافظات بأسرها، حيث تبرعوا بالدم والمساعدات العينية لمساندة أهل غزة.

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة

جانب من تجهيز مساعدات لقطاع غزة