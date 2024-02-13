الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى: شاحنات أدوية ولوازم شتاء وسيارات إسعاف للأشقاء الفلسطينيين

قوافل مساعدات لغزة
قوافل مساعدات لغزة من التحالف الوطني وحياة كريمة

قال عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، إن اصطفاف شاحنات المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، جاء بالتعاون بين حياة كريمة والتحالف الوطني.

وأوضح مجدي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قوام المساعدات المقرر إرسالها لقطاع غزة تركزت حول مساعدات إغاثية وأدوية وبطاطين وغذاء وسيارات إسعاف.

وأكد أن الشاحنات ستصل إلى معبر رفح ومنها للدخول إلى قطاع غزة.

قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة


وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن مواصلة مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة.

وأضافت أن مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن سيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرًا طبيًا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية، أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر، مؤكدًا أن هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من أشكال الدعم التي يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى رأسها المساعدات التي تقدمها صناع الخير، وهذه المرة تقدم سيارات إسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف عبدالفتاح، أنه تم تجهيزها وفقًا لطبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التي يعشونها ومنها أكثر من 300 طن مساعدات غذائية، تنوعت بين معلبات بالدرجة الأولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التي يسهل استخدمها، فضلًا عن بطاطين وملابس الشتاء.

قوافل مساعد لغزة من التحالف الوطني وحياة كريمة
قوافل مساعد لغزة من التحالف الوطني وحياة كريمة
التحالف الوطني حياة كريمه قافلة مساعدات لغزة شاحنة مساعدات قافلة إغاثة

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