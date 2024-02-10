برلمانى: خدمات التحالف الوطنى ستصل لكل مواطن بالأقصر

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي، أن القوافل الطبية المجانية والمعارض المخفصة للسلع الغذائية والتى أطلقها التحالف الوطنى ستصل لكل شبر فى محافظة الأقصر؛ لتقديم خدمات عديدة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تقدم لهم العديد من الخدمات الصحية من خلال توقيع الكشف الطبى عليهم وتوفير الأدوية بالمجان، بجانب إقامة العديد من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأعلن النائب أحمد إدريس، عن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم معرضًا للسلع الغذائية المخفضة بقرى مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لتوفير كل السلع الغذائية والإستراتيجية أبرزها الزيت والسكر والأرز، مؤكدًا أن سعر السكر داخل المعرض 27 جنيهًا للكيلو لمواجهة جشع التجار الذىين يستغلون احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي السموي وفقًا لحظة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتخالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم.