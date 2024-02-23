الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء  بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

واستعرض “الغضبان” الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة ومشروعات تطوير ورصف الطرق، بحضور الأجهزة المختصة من مديرية الإسكان ومديرية الطرق وإدارة المشروعات ومقاولو المشروعات.

وتابع محافظ بورسعيد شرحا موجزا حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء الزهور والضواحي والشرق ومدينة بورفؤاد.

ووجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، مشددا على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية لخطة العمل وتنفيذ التطوير على أعلى درجة من الكفاءة، فضلا عن الاهتمام برفع كفاءة الأحياء وتحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكدا أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد.

كما ناقش اللواء عادل الغضبان مستجدات أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع  تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي وممشى ديليسبس، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة.

وشدد المحافظ على تكثيف العمل في تطوير عدد من المناطق السكنية خاصة في أحياء الزهور والضواحي، وسرعة الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء ومنطقة السيدة خديجة التي تشهد أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

ووجه “الغضبان" بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، ومنها شارع الامين وستالنجراد والحراسات، كما وجه بالتنسيق المستمر بين كل الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الاشغالات، لافتا لأهمية التواجد الميداني في كل الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات.

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