افتتح الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، معرض مخرجات الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل، حيث تفقد المشروعات المنفذة من قبل الخريجين والمتدربين بالمركز.

وزير العمل يفتتح معرضًا لمتدربى مركز التدريب أثناء زيارته بورسعيد

وناقش وزير العمل ومحافظ بورسعيد مجموعة من ملفات التعاون المشتركة مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستعرض "شحاتة" أمام الحضور فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب خاصا على مستوى الجمهورية، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم.

وقال عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية عمل بورسعيد، إن جولة الوزير تتضمن زيارة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج، وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة، وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

وخلال الجولة افتتح الوزير البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة، والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم، وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات، منها شركتا "الضفائر الكهربائية" و"كابسي للدهانات" ذات الاستثمار المحلي والأجنبي.

جانب من الحدث

جانب من الحدث