الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعيهما، بينما أصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل جنوب محافظة بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

واستقبل مستشفى 30 يونيو 6 التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل مصابين وجثتين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل أمام طريق شادر العزام بحر البقر وهم: حمدي محمد كامل 31 سنة المطرية مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم، ومحمد البدري إبراهيم 55 سنة المطرية مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم السيد خليل 35 سنة المطرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وحسن سليمان محمد 50 سنة المطرية، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، مجهول الهوية حوالي 35 سنة المطرية اشتباه نزيف بالمخ، كما استقبلت مشرحة المستشفى أحمد إبراهيم نجيب 42 سنة المطرية - جثة، وعلي علي كامل عبدالرحيم  27 سنة المطرية - جثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

بورسعيد إسعاف مستشفى التأمين الصحي مستشفى 30 يونيو

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