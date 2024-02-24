مسلسلات شهر رمضان 2024| دور ميرفت أمين في مسلسل مليحة

ننشر مسلسلات شهر رمضان 2024 حيث يبحث عشاق النجمة ميرفت أمين عن تفاصيل وقصة مسلسل مليحة، المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2024.

مسلسلات شهر رمضان 2024

تظهر النجمة ميرفت أمين، في مسلسل مليحة بشكل مختلف ومميز، حيث يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة أحداث مسلسل مليحة، يبحث محبو الدراما الشيقة والمتنوعة عن أحداث مسلسل مليحة، الذي تصدرالتريند سريعًا خلال الأيام الماضية عقب طرح بوستر العمل الذي ينتمي إلى فئة الـ 15 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على دور ميرفت أمين في مسلسل مليحة

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل "مليحة" حول أسرة فلسطينية انتقلت للعيش في مدينة السلوم، ولكن بعد عدة أحداث تقع في ليبيا تضطر الأسرة كاملة العودة إلى قطاع غزة وتمر من مصر وتكون رحلتها مثيرة.

مسلسلات شهر رمضان 2024

العائلة هي لـ"مليحة" التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين، وخلال تلك الرحلة من السلوم إلى قطاع غزة تمر العائلة بالعديد من المشاكل والأزمات والصعوبات في رحلتها من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ويشارك في البطولة أشرف زكي وإخراج عمرو عرفة.

وفي البوستر الرسمي تصدّرت صورة لطفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلى همجي، إذ طرحت الشركة البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة رمضان 2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك عدد من أبطال المسلسل ومنهم الفنان دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

موعد أول يوم رمضان 2024

يحل موعد أول يوم رمضان وفقًا للحسابات الفلكية، الإثنين، 11 مارس 2024، لكن يبدأ الصيام فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شعبان، الموافق الأحد 10 مارس، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

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