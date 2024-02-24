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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل تقديم نور اللبنانية شخصية مختلفة في مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

نور اللبنانية
نور اللبنانية

تصدرت النجمة اللبنانية نور تريند البحث على موقع “جوجل”، عقب طرح بوستر مسلسل جودر بطولة النجم القدير ياسر جلال، ومن المقرر عرض مسلسل “جودر” في شهر رمضان المقبل 2024.

ويعود الفنان ياسر جلال مرة أخرى إلى التاريخ بشكل مختلف الموسم الرمضان من خلال مسلسل جودر، وهو مقتبس من القصة الخيالية الواردة في كتاب ألف ليلة وليلة.

والجدير بالذكر، تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

شخصية نور اللبنانية في مسلسل جودر

وظهرت الفنانة اللبنانية نور بدور مختلف ومميز وهى تجسد دور ملكة متوجة، ترتدي فستان لبني، وتدور الأحداث لقاء الثنائي النجمة اللبنانية نور والفنان ياسر جلال، لتكون الأحداث مشوقة وممتعة للجماهير، ويظهر ياسر جلال فى دراما رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهى شخصية جودر ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس ونور وشيري عادل وغيرهم.

تفاصيل تقديم نور اللبنانية شخصية مختلفة في جودر بطولة ياسر جلال
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دراما رمضان 2024.. قائمة بأسماء الشخصيات في مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال 

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية. 

ويراهن بطل العمل ياسر جلال على تحقيق جودر لأعلى نسبة مشاهدة في الماراثون الرمضاني ليكون احد اهم الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم رمضان. 

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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