اعرف تاريخ النهاردة كام أمشير 2024 وحكم صيام النصف الثاني من شعبان

حاز تاريخ اليوم الإثنين في مصر قائمة بحث واهتمام كثير من مستخدمي محركات البحث، لمعرفة النهاردة كام أمشير 2024 وفقا للتقويم القبطي والأيام المتبقية على قدوم شهر رمضان 1445 وحكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.

النهارده كام أمشير 2024

أظهرت ورقة نتيجة اليوم الاثنين أن تاريخ اليوم يوافق 18 من شهر أمشير عام 1740 وفقا للتقويم القبطي.

فيما يوافق يوم 26 من شهر فبراير عام 2024 وفقا التقويم الميلادي.

أما التقويم الهجري فيوافق اليوم 16 من شهر شعبان عام 1445هـ.

موعد نهاية شهر أمشير 1740

ويستمر شهر أمشير لمدة 30 يومًا من كل تنتهي هذا العام يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.

وبذلك يتبقى 12 يوما على نهاية شهر أمشير 1740.

حكم صيام النصف الثاني من شعبان 1445

ومع حلول ذكرى ليلة النصف من شعبان 1445، يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم صيام النصف الثانى من شهر شعبان.

وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال، في منشور عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجواز الصيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب".

فضل ليلة النصف من شعبان

وورد في فضل ليلة النصف من شعبان الكثير من الأحاديث النبوية، من بينها رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يطَّلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن).

وذكرى ليلة النصف من شعبان هي ذكرى تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، مصداقًا لقول المولى عز وجل في سورة البقرة: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}.