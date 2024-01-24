الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

طوبة
طوبة

مع منتصف شهر طوبة يحرص الكثير من المواطنين على معرفة النهاردة كام طوبة 2024 وورقة نتيجة اليوم الأربعاء 24- 1- 2024 عبر جوجل، في التقويم القبطي، فارتبط شهر طوبة بمثل طوبة يخلي الشابة كركوبة، وذلك نسبة إلى "البرد الشديد".

النهاردة كام طوبة اليوم الأربعاء 24- 1- 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة النهاردة كام طوبة 2024 في مصر، وذلك لمعرفة تاريخ اليوم الاثنين، ويكون بالتزامن مع استمرار شهر طوبة إلى الآن.

النهارده كام طوبة 2024 في مصر

اليوم الأربعاء: يوافق 15 طوبة 1740ق، بالتاريخ القبطي.

التاريخ الهجري اليوم 1445

اليوم الأربعاء يوافق 12 رجب 1445ه‍، بالتاريخ الهجري.

موعد الأيام البيض في شهر رجب 2024

وفي هذا الجانب، يستحب الصيام للثلاثة أيام البيض، وهي أيام الاكتمال للقمر، وكان رسول الله “صلى الله عليه وسلم” يحرص على صيامها، وسيكون موعد الأيام البيض في شهر رجب 2024، قد جاءت علي النحو التالي بداية من غدا:

• اليوم الأول 13 رجب 1445ه‍: يوافق 25 من يناير 2024، في التقويم الميلادي.

• اليوم الثاني 14 رجب 1445ه‍: يوافق 26 من يناير 2024، في التقويم الميلادي.

• اليوم الثالث 15 رجب 1445ه‍: يوافق 27 من يناير 2024، في التقويم الميلادي.

الأدعية المستحبة في شهر رجب

  • اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِبًا إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُومًا إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيرًا إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتًا إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

اقرأ أيضا:

دار الإفتاء تكشف حكم صيام شهر رجب كاملا

"برد طوبة يخلي الصبية كركوبة".. نصايح اللي قبلينا في مواجهة أبرد شهور السنة

تاريخ اليوم القبطي في شهر طوبة 1740.. ترتيب الشهور في التقويم القبطي

"برد طوبة يخلي الصبية كركوبة".. نصايح اللي قبلينا في مواجهة أبرد شهور السنة

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأربعاء:

يوافق 24 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.

و يوافق 12 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

و يوافق 15 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.

النهارده كام طوبة 2024 النهاردة كام طوبة كام طوبة 2024 طوبة 2024 ورقة نتيجة اليوم الاربعاء ورقة نتيجة اليوم نتيجة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2023

مواد متعلقة

النهاردة كام طوبة 2024 في المحافظات| ورقة نتيجة اليوم كاملة

واجب وطنى.. صيام الإثنين لم يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟