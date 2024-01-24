النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

مع منتصف شهر طوبة يحرص الكثير من المواطنين على معرفة النهاردة كام طوبة 2024 وورقة نتيجة اليوم الأربعاء 24- 1- 2024 عبر جوجل، في التقويم القبطي، فارتبط شهر طوبة بمثل طوبة يخلي الشابة كركوبة، وذلك نسبة إلى "البرد الشديد".

النهاردة كام طوبة اليوم الأربعاء 24- 1- 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة النهاردة كام طوبة 2024 في مصر، وذلك لمعرفة تاريخ اليوم الاثنين، ويكون بالتزامن مع استمرار شهر طوبة إلى الآن.

النهارده كام طوبة 2024 في مصر

اليوم الأربعاء: يوافق 15 طوبة 1740ق، بالتاريخ القبطي.

التاريخ الهجري اليوم 1445

اليوم الأربعاء يوافق 12 رجب 1445ه‍، بالتاريخ الهجري.

موعد الأيام البيض في شهر رجب 2024

وفي هذا الجانب، يستحب الصيام للثلاثة أيام البيض، وهي أيام الاكتمال للقمر، وكان رسول الله “صلى الله عليه وسلم” يحرص على صيامها، وسيكون موعد الأيام البيض في شهر رجب 2024، قد جاءت علي النحو التالي بداية من غدا:

• اليوم الأول 13 رجب 1445ه‍: يوافق 25 من يناير 2024، في التقويم الميلادي.

• اليوم الثاني 14 رجب 1445ه‍: يوافق 26 من يناير 2024، في التقويم الميلادي.

• اليوم الثالث 15 رجب 1445ه‍: يوافق 27 من يناير 2024، في التقويم الميلادي.

الأدعية المستحبة في شهر رجب

اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِبًا إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُومًا إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيرًا إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتًا إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

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ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأربعاء:

يوافق 24 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.

و يوافق 12 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

و يوافق 15 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.