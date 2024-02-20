النهاردة كام من شهر أمشير وفقا للتقويم القبطي 2024؟

يوافق اليوم 12 من شهر أمشير وفقا لتقويم العام القبطي، ويستمر هذا الشهر لمدة 30 يومًا تنتهي خلال شهر مارس المقبل.

النهاردة كام من شهر أمشير 2024

ويشتهر شهر أمشير في التقويم القبطي بالجو البارد ذو الحرارة المنخفضة مع وجود أتربة ورياح شديدة على جميع محافظات مصر، والتي تسمى بـ"رياح أمشير".

وينتهي شهر أمشير لعام 1740ق يوم 9 مارس المقبل، وكان قد بدأ يوم 9 فبراير الجاري، ويسمى بشهر “أبو الزعابيب”.

ويعتبر شهر أمشير وفقا للتقويم القبطي هو الشهر السادس بين شهور العام، والتي يأتي ترتيبها كالتالي:

ترتيب الشهور القبطية

شهر توت: من يوم 11 سبتمبر وحتي يوم 10 أكتوبر.

شهر بابه: من يوم 11 أكتوبر وحتي يوم 10 نوفمبر.

شهر هاتور: من يوم 11 نوفمبر وحتي يوم 9 ديسمبر.

شهر كهيك: من يوم 10 ديسمبر وحتي 8 يناير.

شهر طوبة: من يوم 9 يناير وحتي يوم 8 فبراير.

شهر أمشير: من يوم 9 فبراير وحتي يوم 9 مارس.

شهر برمهات: من يوم 10 مارس وحتي يوم 8 إبريل.

شهر برمودا: من يوم 9 إبريل وحتي يوم 8 مايو.

شهر بشنس: من يوم 9 مايو وحتي يوم 7 يونيو.

شهر بؤونة: من يوم 8 يونيو وحتي يوم 7 يوليو.

شهر أبيب: من يوم 8 يوليو وحتي يوم 6 أغسطس.

شهر مسرى: من يوم 7 أغسطس وحتي يوم 5 سبتمبر.

شهر النسئ: من يوم 6 سبتمبر وحتي يوم 10 سبتمبر.

أشهر أمثال الأشهر القبطية

وتشتهر الشهور القبطية بأمثال مصرية شهيرة لكل شهر قبطي، ومن بينها “طوبة تخلي الشابة كركوبة ” و"صبحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها في عشاك وهذا يرمز إلى أقصر أيام السنة" ومثل “أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.”