"النهارده كام أمشير 2024" اليوم الإثنين بالتاريخ الميلادى والهجرى

النهارده كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم، سؤال يشغل بال كثير من المصريين في ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين 19 فبراير 2024، لمعرفة التاريخ القبطي اليوم وعدد الأيام المتبقية على نهاية فصل الشتاء في مصر.

النهارده كام أمشير 2024

أظهرت ورقة نتيجة اليوم أن تاريخ الإثنين 19 فبراير 2024 وفق التقويم الميلادي.

ويوافق اليوم الإثنين 11 أمشير 1740 وفق التقويم القبطي، الذي كان يعتمد عليه المصري القديم في الزراعة والري.

واشتق اسم أمشير من «مجير»، رمز الرياح لدى قدماء المصريين، ويشهد انتهاءه تحسنًا في الأحوال الجوية.

متى ينتهي شهر أمشير 1740م

يستمر شهر أمشير لمدة 30 يومًا وهو الشهر السادس في ترتيب شهور السنة القبطية، والثاني في موسم النماء للمصريين القدماء.

وينتهي شهر أمشير يوم 9 مارس 2024، بالتزامن مع انتهاء فيضان النيل.

النهارده كام شعبان 1445

وبالنسبة للتاريخ الهجري، يحل اليوم الإثنين 9 من شهر شعبان 1445ه‍، ثامن الشهور العربية في التقويم الهجري، ويعقبه شهر رمضان الكريم.

تاريخ الأيام البيض لشهر شعبان

وتأتي الأيام البيض من شهر شعبان خلال أيام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 شعبان 1445 الموافقة 23 و24 و25 فبراير 2024.

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النهارده كام أمشير 2024 -1740 في ورقة نتيجة اليوم للتقويم القبطي

شهر أمشير في الموروث الشعبي عند المصريين

وتعددت الأمثال الشعبية عن شهر أمشير لما يشهده من تقلبات جوية وارتباطه بزيادة العواصف وهبوب الرياح والأتربة وتساقط الأمطار وحالة الصقيع التي يعايشها المصريين خلاله.

ومن بين الأمثال الشعبية عن شهر أمشير ما يلي:-