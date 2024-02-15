زعابيب أمشير.. طقس بارد وأمطار غزيرة تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تتحرك لإزالة تراكمات المياه

ضربت الأمطار الغزيرة عددًا من المحافظات، التى تعاملت أجهزتها التنفيذية سريعًا لإزالة تجمعات المياه.

وكثفت وزارة الداخلية من جهودها لمساعدة المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية، فى مواجهة موجة الأمطار التى اجتاحت بعض المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وقال مصدر أمنى، إنه جرى تكثيف الوجود المرورى الميدانى، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات؛ لرفع أى معوقات مرورية، والمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، إضافة إلى تقديم المساعدة للمواطنين، والتدخل الفورى فى كل المواقف الطارئة.

وأضاف المصدر: «جرى التأكيد على الوجود الميدانى للمستويات الإشرافية؛ لمتابعة تنفيذ الخطط المرورية فى تلك الأجواء، والمساهمة فى تسيير حركة المرور، وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين».

وشدد على أن ذلك يأتى انطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، ولا سيما فى المواقف الطارئة.

وتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الأمطار فى أحياء ومناطق القاهرة.

وأشار المحافظ إلى ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

وأكد أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة موجودون بالشارع، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كل أحياء العاصمة؛ للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وذكر محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أى تجمعات للمياه، طبقًا للحالة الجوية.

وفى الإسكندرية، سقطت أمطار رعدية غزيرة على كل مناطق عروس المتوسط، وذلك بالتزامن مع أيام «نوة الشمس الصغيرة»، وحالة الطقس المتقلبة التى تشهدها البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار متابعة تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، ويسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية نشر ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع مياه الأمطار، فضلًا عن استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بمختلف مناطق الإسكندرية، واستمرار أعمال التطهير لرفع المخلفات الناتجة عن نزح مياه الأمطار لمخلفات الشوارع إلى شنايش المطر والشبكات، واستمرار أعمال رفع تجمعات المياه التى تظهر ببعض الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة.

وأعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية عن انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن الآتية والمغادرة وتداول البضائع، واستمرار فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة؛ بالرغم من سقوط أمطار بالتزامن مع نوة «الشمس الصغرى»، واتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائى والأرضى.

وفى مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق متفرقة بالمدينة، وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر سحب مياه الأمطار المتراكمة من كل المناطق المتضررة.

وفى السويس، سقطت أمطار بشكل متقطع على مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة، حيث سقطت الأمطار بشدة على منطقة بورتوفيق بالقرب من المجرى الملاحى لقناة السويس، وسط موجة من الطقس البارد.

وتأثرت حركة السفر من وإلى السويس، وشهد موقف السرفيس بمنطقة التوفيق تناقصًا ملحوظًا بأعداد المسافرين بسبب حالة الطقس.

أما فى محافظة الوادى الجديد، فسقط المطر على مناطق متفرقة، خاصة على مركز الداخلة، فيما شهد عدد من المناطق الأخرى سُحبًا كثيفة حجبت أشعة الشمس، وتساقطت الأمطار الخفيفة على معظم المناطق تصاحبها رياح مثيرة للأتربة.

وتتأثر محافظة الدقهلية بالطقس المضطرب، حيث سقطت أمطار غزيرة على مختلف القرى والمراكز بنطاق المحافظة، ما تسبب فى غرق الشوارع والميادين الرئيسية بمياه الأمطار، ما ترتب عليه تعطل حركة المرور.

وتساقطت الأمطار على بحيرة المنزلة، ما أدى إلى توقف حركة الصيد بالبحيرة لحين استقرار الحالة الجوية، إضافة إلى ضعف حركة البيع والشراء بالأسواق وتعطل الحركة المرورية بالشوارع؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وسقطت أمطار غزيرة على محافظة كفرالشيخ، تخللها رعد وبرق بشكل كثيف، ما أدى إلى التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار، وتراكمت المياه فى الشوارع.

وفى المنوفية، سقطت الأمطار أيضًا على جميع الأنحاء، والتى كانت غزيرة فى مدينة منوف، خفيفة على مركز الشهداء وشبين الكوم، ومتوسطة فى تلا وأشمون والباجور.

وفى مدينة مرسى مطروح، سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة، وعلى الفور جرى الدفع بفرق الطوارئ لإزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التى تعرضت لسقوط الأمطار.