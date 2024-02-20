متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة 2024 ؟

يستعد الأقباط بعد أيام قليلة لـالصوم الكبير والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا تنتهي ليلة عيد القيامة في مايو المقبل، ولعل أبرز المناسبات الدينية التي يبحث الأقباط عن موعدها بشكل دوري هو عيد القيامة المجيد لعام 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، في 4 مايو 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عددًا من أساقففة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

وتتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

ويعد «عيد القيامة» أهم الأعياد المسيحية؛ حيث يرمز إلى قيام يسوع من قبره، حسب رواية العهد الجديد، وهو أساس الاحتفال بالمسيحية.

دورة القيامة

ويتخلل قداس عيد القيامة المجيد، ما يعرف باسم تمثيلية القيامة والذي يقودها كبير شمامسة الكاتدرائية، أمام الأب الأسقف أو الأب البطريرك.

وخلال تمثيلية القيامة، تطفأ الأنوار ويغلق باب الهيكل ويقف خارج الهيكل شماس ويبتدئ بقوله «اخرستوس آنستي» 3 دفعات وفي كل دفعة يجاوبه كبير الكهنة من الداخل «آليثوس آنستي»، ثم يقول الشماس بالعربي «المسيح قام» ثلاث دفعات فيجاوبه كبير الكهنة من الداخل «بالحقيقة قام» وأخيرًا يقول الشماس «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية» مرتين ولا يجاوبه كبير الكهنة بشيء، وفي المرة الثالثة يقول «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد» فيسأله من الداخل كبير الكهنة «من هو ملك المجد؟» فيجيبه بقوله «الرب العزيز القوي الجبار القاهر في الحروب هذا هو ملك المجد" ويقرع علي باب الهيكل فينفتح الباب وتضاء الأنوار».