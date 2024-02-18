الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

برعاية البابا.. تجهيز شاحنة مساعدات لأهالي قطاع غزة

مساعدات
مساعدات

أعلنت أسقفیة الخدمات العامة والاجتماعیة الانتھاء من تجھیز شاحنة مساعدات إنسانیة لأھالینا في قطاع غزة، في إطار المبادرة التي أطلقتھا الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة، وأعلن عنھا قداسة البابا تواضروس الثاني في 18 أكتوبر الماضي، حیث أشار قداسته إلى تجھیز أسقفیة الخدمات مساعدات عینیة بصفتھا عضو في التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي.
 

ووفقًَا لمجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: شھد نیافة الأنبا یولیوس الأسقف العام لمصر القدیمة وأسقفیة الخدمات العامة والاجتماعیة آخر مراحل تجھیز شاحنة المساعدات التي قام بھا خدام وخادمات أسقفیة الخدمات، وفتیات وفتیان الكشافة الكنسیة.


واشتملت المساعدات التي ضمتھا الشاحنة على أغطیة ومراتب وملابس والعدید من المستلزمات ومتطلبات الإعاشة.

وكان قد قال القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، في بيان له: إنه بتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثانى، وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، قام الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة، بإعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة، تتكون من "بطاطين ومراتب وملابس شتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات"، والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر، ويستمر كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء للمنطقة.

- أسقفية الخدمات

تأسست الأسقفية 30 سبتمبر 1962 لتكون الذراع الاجتماعية والتنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتم رسامة الأنبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات، ولكن توفي خلال حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أثناء حضوره العرض العسكري باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر، في 1981.
في أوائل عام 1996، تولي الأنبا يؤانس زمام الأمور، وشدد على أهمية العمل الخيري، وبالتالي ابتكر نهجًا جديدًا  للتنمية الاجتماعية المتكاملة (CID).

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