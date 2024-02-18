الأنبا بشارة يتفقد معهد القديس بولس للتربية الدينية

تفقد الأنبا بشارة معهد القديس بولس للتربية الدينية، وذلك حرصًا من نيافته على أهمية التكوين الديني لشباب الإيبارشية، وفي كلمته للطلبة الدارسين أوصاهم نيافته بضرورة اكتشاف الرسالة العملية في الحياة، وأهمية قراءة علامات الأزمنة، واكتشاف حضور الله في الطبيعة وتدبير عنايته في الحياة.

وأكد للشباب على أن الفشل معلم النجاح، والخوف معلم للقوة والضعف معلم للقوة، فلا داعي للخوف، لأن الله يقود كل الأمور للخير واختتم اليوم الدراسي بوقت ترفيهي رياضي بنادي الكاتدرائية.

وكان قد اجتمع صاحب النيافة الأنبا بشارة بمسئولي كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، وكان في استقبال نيافته الأب إسطفانوس والأب يوسف رعاة الكنيسة.

والتقى، مجلس الكنيسة ومسئولي الأنشطة لمناقشة الخدمة والإصغاء للخبرات المتبادلة، وتم بعد ذلك التوصيات الرعوية للمسئولين، وتم الاحتفال بعيد السيامة الأسقفية الرابع لسيدنا بشارة مع الآباء ومسئولي الأنشطة، ثم البركة من نيافة الأنبا بشارة.

من هو الأنبا بشارة جودة؟

ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته عام 1977م والتحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط عام 1983م ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية بالجيزة عام 1990 ثم ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996.

وسافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية وقد حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية عام 2000م وأبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة وسيم كاهنًا على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد مثلث الرحمات الأنبا مرقس حكيم الفرنسيسكانى مطران إيبارشية سوهاج خدم في رعية كوم أمبو (أسوان) 2001 حتى 2010 وخدم في أسيوط 2010 حتى 2023 مرشدًا روحيًا لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيسًا للدير ولمنطقة أسيوط وعينه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للإيبارشية.

وتم انتخاب الأب بشارة جودة الفرنسيسكانى مطرانًا لإيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك باسم الأنبا بشارة جودة من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية واعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 7 يناير 2020 انتخاب الأب بشارة جودة الفرنسيسكانى مطرانًا على إيبارشية أبوقرقاص، وإليكم نص قرار إنشاء إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.