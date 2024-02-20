الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية جوليا رودزينسكا الراهبة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، ذكرى الطوباوية جوليا رودزينسكا الراهبة الدومينيكانية الشهيدة.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقَا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-