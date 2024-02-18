الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مطران سوهاج يترأس اليوم الروحي التكويني لمتطوعي خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الروحي التكويني لمتطوعي خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب يوحنا زكريا، مسؤول الخدمة، وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وألقى الأنبا توما عظة عن الاحتفال بعيد دخول يسوع المسيح إلى الهيكل،  مشيرا إلى حنين الإنسان إلى لقاء الله، وتابع تستقر هذه الكلمات في ضميرنا اليوم، ومن خلال خدمتنا لكبار السن، الذين يلهموننا بالحكمة، والخبرة الحياتية، والإيمانيّة، نتعلم منهم الكثير، كما أوصى بولس الرسول تلميذه تيموثاوس.

تضمن اللقاء أيضًا تقديم وشرح التأمل في الرسالة إلى كبار السن، قدمة الأب يوحنا زكريا، والأخت رجاء، من راهبات قلب يسوع المصريات، والأخت هناء، من مكرسات الفوكولاري، بالإضافة إلى تنظيم بعض الألعاب، والمسابقات، والفقرات الترفيهية، وعرض الأفلام التسجيلية، التي تضمنت نشاط بعض الرعايا مع كبار السن.

تنظيم حلقة حوار حول "أحلام واحتياجات الخدمة"

كذلك، تم تنظيم حلقة حوار حول "أحلام واحتياجات الخدمة"، كما تم تحديد يوم لكبار السن على مستوى الإيبارشية، لمعايشة فرح اللقاء بالآخرين.
 

وكان قد استقبل الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، الرئيس الإقليمي لرهبنة الإرسالية الإفريقية برفقة الأب فريد والأب ديو.

وفي كلمته قدم رئيس الرهبنة الشكر والتقدير لما تقدمة الإيبارشية للآباء الرهبان الذين يخدمون في سوهاج، ومن جانبه قدم الأنبا توما الشكر للرهبنة وللآباء الأفريكان على تعاونهم مع الإيبارشية والخدمات التي يقدمونها.

الانبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك خدمة فرح وعطاء إيبارشية سوهاج

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