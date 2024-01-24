ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الأيام البيض لشهر رجب 2024 وفضل صيامها والأدعية عبر جوجل، حيث يشغل بال الكثير من المسلمين صوم أيام البيض شهر رجب، وذلك تقربًا لله وكسب الثواب، لإن شهر رجب في الأشهر الحرم ليستحب فيها التقرب من الله، بالدعاء وجميع الأعمال الصالحة والاستغفار والأذكار والفضائل.

موعد الأيام البيض لشهر رجب 2024

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة موعد ليلة النصف من رجب 2024، وحكم صيامها وأفضل الأدعية في الأيام البيض.

متى تبدأ الأيام البيض لشهر رجب 1445

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الرؤية أن أول أيام شهر رجب 1445هـ- في 2024م بدأ في يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير 2024م، وبناء عليه ستبدأ الأيام البيض التي سيوافق أولها 13 رجب 1445هـ في يوم الخميس الموافق 25 من يناير الجاري، فيما سيكون يوم الجمعة 26 من يناير 2024 هو ثاني الأيام البيض، وسيكون نصف رجب 2024 يوم السبت القادم الموافق 27 من يناير 2024 م، ويكون هو آخر أيام البيض الثلاثة.

حكم صيام الأيام البيض من رجب

وأشارت الإفتاء المصرية إلى أنه من المستحب صيام عدد 3 أيام من كل شهر وهي: اليوم الثالث عشر، اليوم الرابع عشر، اليوم الخامس عشر؛ للحديث: قال أبوذر الغفاري رضي الله عنه:

«أمرنا رسول الله -صل الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر».

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