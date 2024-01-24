النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم وموعد الأيام البيض لشهر رجب

النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء، سؤال تصدر قائمة عمليات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، لمعرفة عدد الأيام المتبقية في أول شهور النماء في التقويم الجريجزري القبطي، الذي كان يعتمد عليه المصريين القدماء في الزراعة.

النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

وللإجابة على التساؤل الذي يشغل بال الكثير من المصريين حول " النهاردة كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم؟" وفقا للتقويم الجريجزري القبطي، نستعرض لكم تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.

ويوافق تاريخ اليوم الأربعاء 15 طوبة 1740 وفقا للتقويم الجريجزري القبطي.

وبالنسبة للتقويم الهجري يوافق اليوم 12 رجب 1445ه‍جريًا المعتمد على حركة القمر.

موعد انتهاء شهر طوبة 2024

ويمتد شهر طوبة 1740 إلى يوم 8 فبراير 2024، وتبلغ عدد أيامه ثلاثون يومًا، وهو أول أشهر موسم پرويِت أي النماء في مصر القديمة.

ويأتي شهر طوبة بعد شهر كهيك، في الترتيب الخامس لشهور السنة القبطية.

وكان المصريون القدماء يطلقون أمسو – خم، وهي صيغة من أسماء أمون رع على اسم شهر طوبة ويعني باللغة "الهيروغليفية" الديمقراطية.

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1445

ومع اقتراب ليلة النصف من شهر رجب لعام 1445، يتسائل الكثيرون عن موعد الأيام البيض لشهر رجب بالتاريخ الميلادي، حيث يحرصون على صيامها اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويوافق اليوم الأول من الأيام البيض لشهر رجب 1445 يوم الخميس 25 يناير 2024 وفقا التقويم الميلادي.

فيما يوافق ثاني الأيام البيض لشهر رجب 1445 يوم الجمعة 26 يناير 2024 وفقا التقويم الميلادي.

ويوافق ثالث الأيام البيض لشهر رجب 1445 يوم السبت 27 يناير 2024 وفقا التقويم الميلادي.

دعاء النصف من شهر رجب

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

«رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»..

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».