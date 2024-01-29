النهارده كام رجب 2024؟.. وموعد الإسراء والمعراج

النهارده كام رجب 2024 سؤال يهتم المسلمون بالبحث عنه لأن شهر رجب من الأشهر الحرم وبه ليلة الاسراء والمعراج التي عرج فيها النبي إلى السماوات السبع، كما أنه يسبق شهر رمضان أهم الأشر الهجرية لدى المسلمين، وتجيب الدستور في التقرير التالي عن هذا السؤال النهارده كام رجب 2024 وموعد الاسراء والمعراج.

النهارده كام رجب 2024

يوافق اليوم الاثنين يوم 29 يناير 2024 17 من شهررجب، ويفصلنا أقل من إسبوعين على بداية شهر شعبان الذي يسبق شهر رجب، وجاءت إمساكية شهر رجب كالتالي:

اليوم الهجري الميلادي الإثنين 1445/7/17 2024/1/29 الثلاثاء 1445/7/18 2024/1/30 الأربعاء 1445/7/19 2024/1/31 الخميس 1445/7/20 2024/2/1 الجمعة 1445/7/21 2024/2/2 السبت 1445/7/22 2024/2/3 الأحد 1445/7/23 2024/2/4 الإثنين 1445/7/24 2024/2/5 الثلاثاء 1445/7/25 2024/2/6 الأربعاء 1445/7/26 2024/2/7 الخميس 1445/7/27 2024/2/8 الجمعة 1445/7/28 2024/2/9 السبت 1445/7/29 2024/2/10

متى اسراء ومعراج 2024؟

قالت دار الافتاء المصرية أن ليلة الاسراء والمعراج توافق ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ، قال العلَّامة الزُّرقاني في "شرح المواهب اللدنية" (2/ 71، ط. دار الكتب العلمية) عند قول صاحب "المواهب" (وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب): [وعليه عمل الناس، قال بعضهم: وهو الأقوى؛ فإنَّ المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف، ولم يقم دليل على الترجيح، واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال، وتُلُقِّيَ بالقبول: فإن ذلك مما يُغَلِّبُ على الظنِّ كونَه راجحًا؛ ولذا اختاره الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام أوحد زمانه في الحديث والحفظ، الزاهد العابد، صاحب "العمدة" و"الكمال" وغير ذلك] اهـ.

وتوافق ليلة الإسراء والمعراج هذا العام يوم 8 فبراير المقبل.

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