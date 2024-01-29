الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

النهارده كام رجب 2024؟.. وموعد الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج

النهارده كام رجب 2024  سؤال يهتم المسلمون بالبحث عنه لأن شهر رجب من الأشهر الحرم وبه ليلة الاسراء والمعراج التي عرج فيها النبي إلى السماوات السبع، كما أنه يسبق شهر رمضان أهم الأشر الهجرية لدى المسلمين، وتجيب الدستور في التقرير التالي عن هذا السؤال النهارده كام رجب 2024 وموعد الاسراء والمعراج.

 

النهارده كام رجب 2024

يوافق اليوم الاثنين يوم  29 يناير 2024 17 من شهررجب، ويفصلنا أقل من إسبوعين على بداية شهر شعبان الذي يسبق شهر رجب، وجاءت  إمساكية شهر رجب كالتالي: 

اليومالهجريالميلادي
الإثنين 1445/7/172024/1/29
الثلاثاء   1445/7/182024/1/30
الأربعاء   1445/7/192024/1/31
الخميس1445/7/202024/2/1
الجمعة1445/7/212024/2/2
السبت1445/7/222024/2/3
الأحد1445/7/232024/2/4
الإثنين1445/7/242024/2/5
الثلاثاء1445/7/252024/2/6
الأربعاء1445/7/262024/2/7
الخميس1445/7/272024/2/8
الجمعة1445/7/282024/2/9
السبت1445/7/292024/2/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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متى اسراء ومعراج 2024؟

قالت دار الافتاء المصرية أن ليلة الاسراء والمعراج توافق  ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ،  قال العلَّامة الزُّرقاني في "شرح المواهب اللدنية" (2/ 71، ط. دار الكتب العلمية) عند قول صاحب "المواهب" (وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب): [وعليه عمل الناس، قال بعضهم: وهو الأقوى؛ فإنَّ المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف، ولم يقم دليل على الترجيح، واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال، وتُلُقِّيَ بالقبول: فإن ذلك مما يُغَلِّبُ على الظنِّ كونَه راجحًا؛ ولذا اختاره الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام أوحد زمانه في الحديث والحفظ، الزاهد العابد، صاحب "العمدة" و"الكمال" وغير ذلك] اهـ.

وتوافق ليلة الإسراء والمعراج هذا العام يوم 8 فبراير المقبل. 

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