استشاري علاقات أسرية: الإهمال في العلاقة بين الأزواج ثؤثر على الأبناء بصورة كبيرة

قالت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشاري العلاقات الزوجية، إن الأبناء من الجنسين ينساقوا وراء كل كلمة تقدير تُقال لهم، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الأبناء في مرحلة المراهقة وبخاصة على الفتيات.

الإهمال العاطفي

وأكدت، خلال لقائها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لا توجد سيدة تستطيع أن تفرط في مشاعرها العاطفية تجاه أبناءها إلا إذا كان هناك نوع من الحب والمودة والاستقرار بين الطرفين، معبرة:" البيت إللي فيه زوج وزوجة سعداء بيهرج الأبناء أيضًا مستقرين عاطفيًا من هذه البيئة".

آثار الانفصال بين الأزواج

وأضافت في حديثها، أن لا يعني الانفصال بين الزوجين أن الأبناء سوفوا يخرجوا من هذه البيئة لديهم خلل عاطفي، وذلك لأن هذا الخلل يتوقف على مدى استقرار المشاعر لدى الأم والأب منذ البداية، لذا السيدة المنفصلة أو الرجل المنفصل إذا كانوا يمتلكون استقرار عاطفي فيستطيعوا تربية الأبناء بقدر كافي من الحب والتربية الصحية.