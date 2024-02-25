الأحد 25 فبراير 2024
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1000 وجبة مجانًا لصائمي النصف من شعبان في السويس.. صور

وجبات مجانية
وجبات مجانية


أعد صاحب أحد المطاعم، 1000 وجبة ساخنة،  لتوزيعها مجانًا على الصائمين المارة وجيرانه مساء يوم النصف من شعبان في السويس.

 

ونادى صاحب المبادرة على المارة والجيران باستخدام مكبرات الصوت يدعوهم لتناول الإفطار معه مجانًا أو استلام الوجبات قبل اذان المغرب بقليل.

 

وأقبل عدد كبير من المارة بالشارع وبادر بعض الجيران بالنزول وتشجيع صاحب المبادرة على النداء على كل من يمر أمامه في أجواء مليئة بالألفة.

 

وأوضح صاحب المطعم أن الوجبات ليست قاصرة على غير القادرين، وأنه كان ينادي على كل من يمر أمام محله ويستوقف اصحاب السيارات دون تمييز.

 

وأشار صاحب المبادرة إلى أن هذه الفترة هي الوقت الأنسب للمنافسة في فعل الخيرات والشعور بالواجب المجتمعي تجاه كل من حولنا.

 

وأكد أن الخير موجود في المصريين مهما ضاقت الظروف وأنه نتفاءل أن تلك الفترة العصيبة ستمر بأمان “ طول ما احنا قلبنا على بعض وساندين بعض”.

 

يبحث الكثير من المسلمين والمواطنين عن تاريخ ليلة النصف من شعبان 2024، وكيفية قيام ليلة النصف من شعبان 2024 وكيفية إحيائها حيث تعتبر من الليالي المباركة التي يُغفر الله فيها لجميع خلقهم الذنوب في من أكثر الليالي بركة، قد شهدت ليلة النصف من شعبان حادثة تحول قبلة الصلاة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام في مكة، وهو حدث فارق في تاريخ المسلمين. وقد تعددت الفوائد والدروس والعبر التي يمكن أن نستفيد منها على المستويين الشخصي والمجتمعي، وهو ما يجعل هذه الليلة ذات أهمية كبيرة لدى جموع المسلمين.

 

 موعد ليلة النصف من شعبان 2024 

في العام 2024، تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب اليوم السبت 24 فبراير وتستمر حتى مغرب غدًا الأحد والذي يوافق 25 فبراير.

 

مصر السويس نصف شعبان النصف من شعبان الصائمين

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