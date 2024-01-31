العد التنازلي| باقي كام يوم علي شهر رمضان 2024-1445 في مصر؟

تصدر سؤال "باقي كام يوم علي رمضان 2024؟" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم آلاف المسلمين بمعرفة موعد الشهر الكريم، إذ ينتظرونه على أحر من الجمر من العام للثاني، فشهر رمضان أعظم شهور السنة وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، وفيه تكبل الشياطين، لذا تعد الأيام ويبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان 2024 في مصر وكل بقاع العالم.

شهر رمضان 2024

ويُعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: "بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ".

باقي كام يوم علي رمضان 1445؟

أفادت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بموعد شهر رمضان لعام1445، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، وستكون عدته 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالي 39 يومًا على أول أيامه.

دعاء استقبال أول أيام شهر رمضان 2024

"اللهم اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأدآء شكرك واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنى فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين.

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024