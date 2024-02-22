الخميس 22 فبراير 2024
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شهر حسنات.. كام شعبان اليوم في ورقة نتيجة التاريخ الهجري 2024؟

شهر شعبان
شهر شعبان

ننشر لكم كام شعبان اليوم في ورقة نتيجة التاريخ الهجري 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين عن تاريخ اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر شعبان وبداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

كام شعبان اليوم في ورقة نتيجة التاريخ الهجري 2024

وفي هذا الجانب، نعرض كام شعبان اليوم في ورقة نتيجة التاريخ الهجري 2024، يوافق 12 شعبان 1445ه‍.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الخميس:

يأتي 22 فبراير 2024م، في التقويم الميلادي.
و يأتي 12 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.
و يأتي 14 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.

موعد ليلة النصف من شعبان 1445-2024

وفي هذا الصدد، تبدأ  ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024، وتنتهي فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024، طبقًا لما أعلنته دار الإفتاء  في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 1445

وفي هذا الإطار، هناك الكثير من الأعمال التي يستحب القيام بها في هذه الليلة المباركة لاغتنامها على أكمل وجه، ومنها ما يلي:

- قراءة القرآن.
- الاستغفار.
- صيام نهارها.
- قيام الليل.
- صلة الرحم.
- قضاء حاجة المسلمين.
- بر الوالدين وطاعتهم.
- إخراج الصدقات.

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهاردة كام أمشير 2024

يوافق اليوم الخميس 14 أمشير 1740ق، في التقويم القبطي، ويعرف اسم أمشير من “مجير”، رمز الرياح لدى قدماء المصريين، ويشهد انتهاءه تحسنا في الأحوال الجوية.

ترتيب الشهور القبطية  

شهر توت: الفترة من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.
شهر بابه: الفترة من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.
شهر هاتور: الفترة من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
شهر كيهك: الفترة من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.
شهر طوبة: الفترة من 9 يناير إلى 7 فبراير.
شهر أمشير: الفترة من 8 فبراير إلى 10 مارس.
شهر برمهات: الفترة من 10 مارس إلى 8 أبريل.
شهر برمودا: الفترة من 9 أبريل إلى 8 مايو. 
شهر بشنس: الفترة من 9  مايو إلى 7 يونيو.
شهر بؤونة: الفترة من 8 يونيو وحتي 7 يوليو.
شهر أبيب: الفترة من 8 يوليو وحتي 9 أغسطس.
شهر مسري: الفترة من 7 أغسطس وحتي 5 سبتمبر.

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