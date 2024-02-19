ننشر لكم كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي، حيث يبحث الكثير من المتهمين حول تاريخ اليوم الإثنين 19-2-2024، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وانتهاء شهر شعبان المبارك، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال التقرير التالي.

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري وبالميلادي

وفي هذا السياق، نعرض لكم كام شعبان اليوم في التاريخ الهجري والميلادي، جاء اليوم الإثنين يوافق 9 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري، ويوافق 19 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024

وفي هذا الصدد، يوجد العديد من الأعمال التي يستحب القيام بها في هذه الليلة المباركة لاغتنامها على أكمل وجه، ومنها ما يلي:

- قراءة القرآن.

- الاستغفار.

- صيام نهارها.

- قيام الليل.

- صلة الرحم.

- قضاء حاجة المسلمين.

- بر الوالدين وطاعتهم.

- إخراج الصدقات.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الاثنين:

يصادف 19 فبراير 2024م، في التاريخ الميلادي.

و يصادف 9 شعبان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يصادف 11 أمشير 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد انتهاء شهر أمشير 2024

قد بدأ أمشير يوم الجمعة 9 فبراير 2024 ويستمر لمدة 30 يومًا، لينتهي يوم 9 مارس المقبل.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

بحسب الحسابات الفلكية، تتوقع أن يأتي رمضان بعد إتمام 29 يومًا فقط من شهر شعبان الجاري، ما يعني أن شهر رمضان سيأتي يوم 11 مارس 2024 الموافق يوم الاثنين، وقد يكتمل شهر شعبان 30 يومًا ليكون رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر مارس المقبل، حسب رؤية الهلال، لذا يتبقي نحو 21 يوما.

معلومات عن شهر رمضان 2024

1) هو الشهر التاسع في التقويم الهجري.

2) من أهم الشهور في الإسلام، حيث يُفرض فيه صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

3) يُطلق على رمضان: «شهر القرآن».