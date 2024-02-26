طريقة ختم القران في شهر رمضان 2024 في أسبوع أو 30 يومًا

ختم قراءة القرآن الكريم يعتبر من الأهداف المهمة لمعظم الأشخاص خلال شهر رمضان المعظم، وذلك لثوابة العظيم الذي لا يعد ولا يحصى لذا نرصد في هذه السطور كيف يمكن ختم قراءة القرآن في اسبوع وفي 30 يوم لمضاعفة الثواب في هذا الشهر.

طريقة ختم القران في أسبوع

من الأفضل أن يتم تدبر القرآن الكريم وذلك من خلال التركيز في معاني الآيات حتى نخرج من الختمة مدركين المعاني أولا

وأفضل طرق التصحيح أن تقرأها على حافظ متقن، فإن لم يتيسر لك ذلك، فاستمع إلى أحد القراء المعتبرين المسجلة تلاواتهم – والعمدة في التعلم الشيخ الحصري رحمه الله – تستمع مرات كثيرة بانتباه تام، وهذه تعتبر من أفضل الطرق.

جدول ختم القران في 30 يوم

ومن بين طرق ختم القران أن تكرر الصفحة كاملة من أولها إلى آخرها عدة مرات، أو تجزئها أسطرا، بحسب ما يتيسر لك، والناس مختلفون في هذا، وتجعل تلك الصفحة كل ما تقرؤه من القرآن في ذلك اليوم، بحيث لا تقرأ غيرها معها، بل خصص لها وحدها كل الوقت الذي كنت تخصصه لقراءة القرآن في السنوات الماضية.

ومن بين الطرق أن تعرض الصفحة التي حفظتها على قارئ متقن، فإن لم يتيسر عرضتها على شخص يمسك المصحف، وعلامة قوة حفظك لهذا القدر أن تصلي به.

فضل ختم القرآن

ورد في حديث روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخارى، فنعلم أن ختم القرآن في شهر رمضان له ثواب وأجر عظيم ونحرص عليه.