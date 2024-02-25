الأحد 25 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. طريقته وفضله خلال سطور

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قراءة وختم القرآن الكريم هدف لعدد كبير من الأشخاص للتقرب من الله عز وجل والحصول على أجر ختم قراءة القرآن الكريم خلال الشهر وهذا ما يدعونا لمعرفة أجر ختم القرآن، وكيفية ختمه  خلال شهر رمضان وايضا كيفية ختمه أكثر من مره خلال الشهر للحصول على الأجر بشكل مضاعف وهذا ما سيتم تناوله خلال السطور التالية.

ختم  قراءة القرآن في شهر رمضان 2024 

 من الأفضل أن ينوي كل مسلم أن يبدأ في تلاوة القرآن أو إكمال القرآن بأكمله خلال شهر رمضان الكريم، وذلك وفقا ما يبحث عليه ملايينن من المسلمين حول العالم، والنية وحدها لا تكفي لابد من معرفة الطريقة اللازمة لترجمه هذه النية لختم القرآن في شهر رمضان 2024، لذا نقدم هنا بعض الخطوات البسيطة لختم القرآن في رمضان، وكذلك ختمه خلال 10 أيام من الشهر الكريم.

جدول ختم القران في 30 يوم

في البداية اجعل من قراءة القرآن الكريم وختمة طوال الشهر هدفك بنية  خالصة لمرضاة الله سبحانه وتعالى والحصول على المزيد من الأجر والاجر المضاعف وربنا سيعينك على هذا الفعل بالتأكيد، علينا تذكّرة  نفسك كثيرًا بنيتك لأن هذا وحده يعمل بمثابة تشجيع كبير، ومن ثم نضع خطة متكاملة في جدول زمني لتلاوة القرآن بمفردك، عندما تكون خاليًا تمامًا من المهام الأخرى. 

وعليك أن تقرأ القرآن وانت على دراية بمعاني الآيات هذا سيجعلك تتدبر بشكل أفضل، واكثر ثبات وفهم الآية يجعلك تختم عن تدبر ودارية، وحاول بذل قصارى جهدك للعمل وفقًا لذلك.

فضل ختم القرآن في رمضان

روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف؛ بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف.

ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. 5 خطوات بسيطة لأجر مضاعف

ختم القران في شهر رمضان 2024.. جدول بسيط لـ30 يوما

طريقة ختم القران في 10 أيام

في حالة أنك تريد  أن تختم قراءة القرآن مرتين، فستحتاج إلى جزءين في اليوم، إذا أردت ختم القرآن ثلاث مرات، فهذا يعني أنك بحاجة إلى قراءة ثلاثة أجزاء في اليوم. 

ما هو أجر  قراءة القرآن في رمضان؟

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فيعرض عليه في العام مرتين الذي توفي فيه. (البخاري (4614))

ماذا يقال عند ختم القرآن

“اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه”، "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر". 

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ختم القران في شهر رمضان 2024.. جدول بسيط لـ30 يوما

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