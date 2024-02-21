الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن وجميع الشركات

البيض
البيض

يتساءل الكثير من المواطنون على مدار اليوم عن أسعار البيض خاصة أن البيض من السلع الأساسية والتي تدخل في العديد من الأكلات المصرية، وقد شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية.

 أسعار البيض اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض الأحمر

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء سجل سعر مابين 150 جنيه و151 جنيه، ويصل إلي المستهلك في المحلات التجارية بسعر 160 جنيه للطبق.

سعر طبق البيض الأبيض

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء  سجل سعر مابين 148جنيه و 149 جنيه، ويصل إلي المستهلك في المحلات التجارية بسعر 158جنيه للطبق.

سعر طبق البيض البلدي

أسعار طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء  سجل سعر مابين 139جنيه و 140 جنيه، ويصل إلي المستهلك في المحلات التجارية بسعر 158جنيه للطبق.

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أسعار البيض في الشركات اليوم الأربعاء 21-2-2024

  • أسعار البيض في بورصة  شركة أكتوبر ( البني ) 150 جنيه للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة الصالحية ( الأبيض ) 148للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة البنا جروب ( الأبيض ) 148.75 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )148 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة شوشة المنيا ( البني ) 150 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة أحمد الجوهري ( البني ) 151 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة قويسنا ( البني ) 150 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة كمشيش ( البني ) 150 للكرتونة.
  • اأسعار البيض في بورصة  شركة لصحراوي وبسيون ( البني ) 150 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة رشاد حمزه ( البني ) 150.75 للكرتونة.
  • أسعار البيض في بورصة  شركة  قويسنا ( الأبيض ) 148 للكرتونة.
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