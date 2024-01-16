أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى بورصة الدواجن

يبحث الكثير من عشاق ومحبي الدواجن مع بداية الساعات الصباحية عن أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في بورصة الدواجن، حيث استقرت صباح اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن في البورصة الرئيسية ومحلات التجزئة، وهذه قائمة للسعر ويضاف للأسعار المعلنة لمحلات التجزئة نحو مبلغ من 5: 10 جنيهات.

أسعار الفراخ والبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في الأسواق وسعر البيض اليوم.

أسعار الفراخ اليوم

بلغت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالبورصة الرئيسية، نحو مبلغ 61 جنيهًا للكيلو الواحد، ويزداد الإقبال على الدواجن خلال هذه الأيام الحالية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

وتراوحت اليوم أسعار لحوم أمهات الدواجن البيضاء في محلات التجزئة مبلغ 54 جنيهًا للكيلو الواحد والدواجن البلدي مبلغ 100 جنيهًا، والساسو قيمة 90 جنيهًا، بينما وصلت أسعار البط البلدي لمبلغ 90 جنيهًا.

‏سعر البانيه اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

وتراوحت اليوم أسعار الكتكوت الأبيض ما بين 20 و27 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت «ساسو» 18 و19 جنيهًا، أما أسعار البانيه تراوحت ما بين 160 إلى 180 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

وسجل سعر البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 16 يناير مبلغ 115 جنيهًا للكرتونة الواحدة، وتصل الأسعار للمستهلك مبلغ 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر اليوم الثلاثاء وصل 115 جنيهًا للكرتونة الواحدة، ويصل إلى المستهلك بمبلغ 125 جنيهًا، وبلغ سعر البيض البلدي مبلغ 137 جنيهًا للكرتونة الواحدة، ويصل للمستهلك بقيمة 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

وسعر الدواجن المجمدة اليوم الثلاثاء 16 يناير بلغ 100 جنيه للكليو في المزرعة، وقيمة 105 جنيهات للمستهلك.