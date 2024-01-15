الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد منتجي الدواجن: الإنتاج مناسب لحجم الطلب والتكاليف

دواجن
دواجن

قال الدكتور خالد العيوطي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن الآن في حالة من التوازن ما بين العرض والطلب، حيث أن الإنتاج يكفي السوق، مشيرًا إلى أنه في حالة زيادة الإنتاج سوف يتسبب في أزمة نتيجة تراجع القوة الشرائية للمستهلك.

وأوضح "العيوطي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن لدينا مشكلة الأن في تدبير العملة، حيث أن مدخلات الإنتاج للدواجن بنسبة كبيرة من الخارج، خاصة الأعلاف، حيث إن أسعار الأعلاف العالمية لا يوجد بها مشكلة الآن، لكن الأزمة حاليًا تتمثل في توافر العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر تصدر نسب من البيض، أما بالنسبة للكتكوت لا يتحمل النقل إلى مسافات طويلة ولكن ما يتحمل هو البيض ويتم تفريغه في المكان الذي تم تصديره إليه.

وأضاف العيوطي أن استهلاك المواطن من اللحوم البيضاء تراجع بشكل كبير، نتيجة إلى إرتفاع أسعار اللحوم وتراجع القوة الشرائية للفرد، حيث كان الفرد يستهلك ما يقرب عن 15.7 كيلو للفرد خلال عام 2021 أي ما قبل الأزمة، وتراجع في العام الذي يلية ليسجل 15.5 كيلو للفرد في 2022، بينما تراجع بشكل كبير خلال عام 2023 ليصل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء 12 كيلو في السنة.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة والمهمة اللأمن الغذائي في مصر، وتأمين تلك الصناعة فهو أمر إستراتيجي، حيث أن صناعة الدواجن من الصناعات الهامة للأمن الغذائي في مصر والتي توفر أرخص بروتين حيواني وفي نفس الوقت فإن تكاليف المنتج المحلي قليلة جدًا بالنسبة إلى وجود منتج مستورد، حيث أن التكلفة سوف أكون أكثر من ذلك، خاصة إذا كانت نفس جودة المنتج المصري، حيث أن مصر لديها خبراء وقوادر في مجال صناعة الدواجن، حيث أن القطاع يضم خبرات كبيرة من مهندسين وأطباء.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 عضو أتحاد منتجي الدواجن قطاع الدواجن العرض والطلب زيادة الإنتاج تراجع القوة الشرائية مصر

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