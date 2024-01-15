قائمة أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 15-1-2024 فى بورصة الدواجن

سجّلت أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15-1-2024 نحو 68 جنيهًا بالمزرعة، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد مبلغ 67 جنيهًا، وذلك طبق بورصة الدواجن الرئيسية وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وتباع الفراخ البيضاء بالأسواق والمحلات للمستهلك بمبلغ 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 15-1-2024 في بورصة الدواجن

وخلال السطور التالية، تستعرض «الدستور» أسعار ‎الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-1-2024، كما ستوضح أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة والمحلات للمستهلك التي قد جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء وصل اليوم الإثنين 15 يناير مبلغ 68 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين 15 يناير

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الإثنين 15-1-2024 نحو مبلغ 73 جنيهًا في أرض المزارع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 يناير-2024 نحو 102 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 118 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15 يناير

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الإثنين 15 يناير 26 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

وصل سعر بلدي هجين عالي اليوم الإثنين 15 يناير 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت جيل تاني اليوم الإثنين 15 يناير قيمة 11.5 جنيه.

وصل سعر كتكوت ساسو جيل أول اليوم الإثنين 15 يناير مبلغ 22 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الإثنين 15 يناير

سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت اليوم الإثنين 15 يناير مبلغ 131 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين 15 يناير بلغت 142 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين بلغت 132 جنيها.