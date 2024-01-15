أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 15-1-2024

مع بداية اليوم الاثنين يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن، خاصة أن الكثير يعتمد الأسعار من بورصة الدواجن وقد بلغت أسعار ‎الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15-1-2024 نحو 68 جنيهًا بالمزرعة، وقد استقرات ايضا أسعار طبق البيض في المزراعة ليسجل 132 جنيها، واما عن أسعار الكتاكيت فقد شهدت حالة من الأستقرار اليوم.

وفي التقرير التالي ترصد الدستور أسعار الكتاكيت وأسعار البيض وأسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 15-1-2024 في بورصة الدواجن

يتساءل الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن البيضاء في المزراعة وقد شهدت الأسعار ارتفاع طفيف في الأسعار حيث كانت تسجل أمس 67 جنيها لليكلو واليوم تسجل أسعار الفراخ البيضاء 68 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين 15 يناير

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الإثنين 15-1-2024 نحو مبلغ 73 جنيهًا في أرض المزارع.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين 15 يناير

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 يناير-2024 نحو 102 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 118 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15 يناير

بلغ سعر كتكوت أبيض شركات اليوم الإثنين 15 يناير 26 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

وصل سعر بلدي هجين عالي اليوم الإثنين 15 يناير 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت جيل تاني اليوم الإثنين 15 يناير قيمة 11.5 جنيه.

وصل سعر كتكوت ساسو جيل أول اليوم الإثنين 15 يناير مبلغ 22 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الإثنين 15 يناير

سعر كرتونة البيض الأبيض بلغت اليوم الإثنين 15 يناير مبلغ 131 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين 15 يناير بلغت 142 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين بلغت 132 جنيها.