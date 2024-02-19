أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت وكرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 19-2-2024

مع قرب شهر رمضان، وزيادة الطلب علي الدواجن من ربات المنازل لتجهيزات شهر رمضان المبارك، فقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا في أسعارها في مختلف المحافظات حيث أنها تعتمد علي العرض والطلب، بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين

وتقدم الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت وأسعار البيض في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن حيث جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 19-2-2024

يبحث الكثير من المواطنون على مدار اليوم عن أسعار الفراخ البيضاء خاصة في بداية التعاملات داخل بورصة الدواجن، فقد أستقرت أسعارها اليوم الأثنين لتسجل 94 جنيه للكيلو، بينما تصل إلي المستهلك في المحلات الشعبية بسعر 105 جنيها للكيلو.

كما سجلت أسعار البانية والذي يعتبر أكثر شهرة في مجزأت الدواجن اليوم سعر مابين 200 إلي 220 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة، كما تباع أسعار كيلو الأوراك بسعرما بين 105 إلى 107 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي اليوم الأثنين 19-2-2024

شهدت أسعار الفراخ الساسو استقرار في الأسعار حيث سجلت أسعارها مابين 109 جنيه إلي 110 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 120 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي 80 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 80 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الأثنين 19-2-2024

سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم الأثنين مابين 150 جنيه و151 جنيه

سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الأثنين مابين 148 جنيه و 149 جنيه

سجلت أسعار البيض البلدي اليوم الأثنين مابين 139 جنيه و 140 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 19-2-2024

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم 32 جنيه و 38.75 جنيه

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم31 جنيه و 31.25 جنيه

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم 13 جنيه و 14 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم 6.5 جنيه و7.5 جنيه