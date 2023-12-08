أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الفراخ البيضاء تراجعا بنحو جنيه، وتصل إلى المستهلك بنحو 70 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند التراجعات التي سجلتها منذ فترة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 8-12-2023.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء: 60 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية، لتتراجع بنحو جنيهين مقابل أسعارها أمس، وترتفع أسعار الفراخ البيضاء حتى تصل إلى المستهلك، وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي:

أسعار الفراخ الساسو:70 جنيها.

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 56 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

سعر الدواجن امهات بيضاء: 57 جنيها.

الدواجن بياض أبيض سلك: 48 جنيها.

الدواجن بياض أبيض أرضي: 51 جنيها.

الدواجن بياض أحمر سلك: 58 جنيها.

الدواجن بياض أحمر أرضي: 61 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض: 26 جنيها في المزرعة.

كتكوت أبيض شركات:31 جنيها في المزرعة .

كتكوت أبيض قطعان:24.25 جنيها في المزرعة.

كتكوت ساسو: 17 جنيها في المزرعة.

كتكوت ساسو بيور: 17 جنيها في المزرعة.

كتكوت بلدي: 8 جنيهات في المزرعة.

كتكوت هجين: 11 جنيها.

كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور: 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافقة 8 ديسمبر عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ أيام، وجاء سعر البيض في المزرعة والذي يرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض: 116 جنيها

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر: 118 جنيها

استقر سعر كرتونة بيض بلدي: 135 جنيها