منتجو الدواجن: ارتفاع أسعار الخامات وراء زيادة أسعار الدواجن في الأسواق

قال أشرف المرشدي عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية حيث ارتفعت أسعار فول الصويا لتسجل 40 ألف جنيها، بينما تسجل أسعار الذرة الصفراء 18 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار العلف 30 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الكتكوت 32 جنيها للكتكوت، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار لها تأير علي السعر النهائي للدواجن.

ارتفاع أسعار الخامات وراء ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق

وأوضح المرشدي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع أيضا إلى ارتفاع أسعار الكتكوت حيث يصل سعره الآن إلى 35 جنيها، بالإضافة إلى زيادة التكلفة بشكل عام خلال فصل الشتاء حيث أن هناك زيادة في أسعار التدفئة مع زيادة في أسعار الأمصال، بإضافة إلي وجود زيادة النفوق في فصل الشتاء، مما يساهم في لة المعروض ومع زيادة تكاليف الإنتاج يؤدي إلي زيادة أسعار الدواجن في المنتج النهائي.

وأضاف أن النفوق يصل في فصل الشتاء ما بين 25% إلى 30% مما يتسبب في قلة المعروض، والدواجن سلعة تعتمد علي العرض والطلب، مشيرًا إلى أن أصحاب مصانع العلف أصبحت تتعامل مع أصحاب المزارع بالدفع الفوري ولا تعتمد على الأجل، نتيجة إلى تغير الأسعار بشكل يومي، مما تسبب في خروج عدد كبير من القطاع خارج المنظومة.

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن القوة الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنها تراجعت بنسبة 60%، بالإضافة إلى تراجع إنتاج قطاع الدواجن إلي 50% مما تناسب العرض مع الطلب، بإضافة إلى وجود اكتفاء لدينا في الدواجن خلال الفترة الحالية، متوقعًا توفرها أيضا خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن القوة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى توازن الأسعار للمستهلك والمنتج.