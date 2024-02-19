قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

يشغل بال عشاق ومحبين الدواجن والبيض معرفة ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 19-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث تراجعت الفراخ البيضاء بالمزرعة والأسواق، إذ سجَّلت نحو مبلغ 92 جنيهًا في المزرعة، وذلك مقارنة بما كانت عليه السعر أمس، وستُباع الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بمبلغ 98 جنيهًا بقيمة تراجع بقيمة 5 جنيهات، حيث أن كانت تُباع أمس للمستهلك بـمبلغ 103 جنيهات.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 19-2-2024 في بورصة الدواجن

تنشر «الدستور» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الاثنين 19-2-2024 في المزرعة والمحلات أي تكون للمستهلك وتكون كالتالي.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» اليوم الاثنين إلى نحو مبلغ 112 جنيهات في أرض المزارع، كما يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى قيمة 117 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الاثنين بنحو مبلغ 114 جنيها في مزارع الفراخ، وستباع للمستهلكين بقيمة 128 جنيهًا للكيلو.

روزي برابر 12 جنيهًا.

بط مسكوفي آر 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 22 جنيهًا.

كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

بلدي هجين عال 9.5 جنيه.

كتكوت جيل ثانٍ 13.5 جنيه.

كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

7بط فرنساوي 35 جنيهًا.

بط مولار 44 جنيهًا.

سعر كيلو البانية اليوم الإثنين

بلغ قيمة متوسط سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين مبلغ 200 و220 جنيه، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر.

أسعار الأعلاف اليوم

أسعار الأعلاف سيتراوح سعر الطن اليوم الاثنين ما بين 25 و28 ألف جنيه

أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى مبلغ 11200 جنيه.

وسجل سعر الصويا اليوم الاثنين 30.5 ألف جنيه.

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أسعار البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في الأسواق بين 150 و160 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.